Канье Уэсту могут запретить въезд на территорию России: подробности скандала

Движение «Ветераны России» потребовало запретить американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту въезд на территорию России после его признания в симпатии к нацизму и Гитлеру.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, общественники обратились в МИД РФ с требованием закрыть Уэсту въезд в страну, а также объявить его персоной нон грата.

По мнению активистов, высказывания Уэста подпадают под статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Напомним, Канье Уэст в своем блоге утверждал, что является нацистом, а также рассказал, что любит Гитлера. Кроме того, он заявил, что «все белые люди расисты» и выразил мнение, что слово «антисемит» придумали евреи для своей защиты. Канье подчеркнул, что больше никогда не будет доверять евреям и работать с ними. Он обвинил еврейский народ в том, что тот «управлял им».

После скандальных заявлений рэпера о расторжении договора с ним объявил россиянин Гоша Рубчинский. Последний год он был главным дизайнером американского бренда Yeezy (принадлежит Канье Уэсту).