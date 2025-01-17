Раскрыто самочувствие Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт испытал облегчение после развода с актрисой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает US Magazine со ссылкой на источник.

«[Он испытывает] огромное чувство облегчения, что все закончилось», — поделился информатор, уточнив, что «тяжесть снята».

Инсайдер добавил, что артист «хочет вернуть свою жизнь в нужное русло и оставить все это позади».

Брэд Питт и Анджелина Джоли сообщили о своем разрыве в 2016 году после якобы бурного конфликта в самолете, в результате которой актриса и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты спиртным.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых наследников. У нее есть сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми знаменитости от Брэда Питта.

Ранее Брэд Питт отреагировал на инцидент с француженкой, которая бросила мужа ради него и потеряла деньги.

Также мы писали, что сына Брэда Питта и Анджелины Джоли впервые за долгое время засняли папарацци.