Брэд Питт отреагировал на инцидент с француженкой, которая бросила мужа ради него и потеряла деньги

Актер Брэд Питт отреагировал на ситуацию француженки, бросившей мужа ради мошенника, который представлялся Питтом. Напомним, что она потеряла $850 тыс. Представитель знаменитости в беседе с Entertainment Weekly назвал этот инцидент ужасным.

53-летняя женщина была уверена, что общается с голливудской звездой и перевела ему почти 88 млн рублей. Злоумышленник называл себя Питтом, втерся в доверие и присылал снимки якобы из больницы. После он попросил собеседницу о деньгах для лечения рака легких. Жительница доверилась ему, отдала большую сумму и ушла от мужа.

Оказалось, что эта история не прошла мимо настоящего Брэда Питта.

«Ужасно, что мошенники пользуются сильной связью фанатов со знаменитостями. Но это важное напоминание о том, что не стоит отвечать на подобные обращения в интернете — особенно от актеров, которые не пользуются соцсетями», — сказал представитель артиста.

Отмечается, что после инцидента женщина подверглась критике и травле, а эпизод с ее рассказом убрали из программы из-за ухудшения ее психического здоровья.

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