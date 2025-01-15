Сына Брэда Питта и Анджелины Джоли впервые за долгое время засняли папарацци: «Мог бы стать моделью»

Актриса Анджелина Джоли появилась на публике с 16-летним сыном Ноксом и сразу же нарвалась на папарацци. Фотографы засняли взрослого наследника, а поклонники, увидевшие снимки, восхитились его красотой. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники прессы подловили маму с сыном, когда они выходили из магазина Lazy Acres. Актриса была в черном платье и бежевом пальто, а Нокс предпочел выбрать для прогулки серую футболку и темно-зеленые брюки-карго. И несмотря на то, что юноша выглядел в повседневной одежде непрезентабельно, читатели таблоида подчеркнули — он растет настоящим красавцем.

«Очень красивый. Уже выше Брэда», «Приятный молодой человек», «Симпатичный парень, похож на своего отца», «Вот ребенок-знаменитость, который, вероятно, мог бы стать моделью, если бы захотел, но, скорее всего, не станет этого делать», - пишут пользователи.

Напомним, что у Анджелины Джоли и Брэда Питта шесть детей. Сыновья Мэддокс, Пакс и Нокс, а также дочери Захара, Шайло и Вивьен. После развода родителей они остались жить с мамой.

Ранее Дженнифер Энистон отреагировала на долгожданный развод Брэда Питта и Анджелины Джоли.