Раскрыто место, где Том Круз познакомился с возлюбленной из России

Голливудский актер Том Круз познакомился со своей избранницей, бывшей моделью из России Эльсиной Хайровой, на воскресном бранче. Об этом пишет издание Page Six.

По данным источника, Хайрова посетила чаепитие, которое проходило в пентхаусе Круза в Гайд-парке. Там бывшая модель и артист познакомились и начали общаться.

«Том устраивал чаепития по воскресеньям в Лондоне, где ему в разы комфортнее, чем в Лос-Анджелесе. У него есть дворецкий и домашняя выпечка, и все это в британском стиле. Кто-то ее привел», - сообщил источник издания.

Стоит отметить, что чаепития, которые организовывает звезда франшизы «Миссия невыполнима», пользуются огромной популярностью среди лондонской элиты и неоднократно оказывались в центре внимания журналистов из-за своей эксклюзивности. По слухам, на таких вечерах иногда присутствуют даже члены королевской семьи.

Напомним, Том Круз на этой неделе объявил об отношениях с дочерью российского политика, бывшей моделью Эльсиной Хайровой. Отмечается, что артист активно выводит девушку в свет и знакомит со своими близкими.

В то же время бывший депутат Госдумы и отец модели из России Эльсины Хайровой Ринат Хайров отказался подтверждать отношения дочери с голливудской звездой.