Актер Том Круз официально объявил об отношениях с дочерью политика РФ Хайровой

Актер Том Круз официально объявил об отношениях с дочерью российского политика, моделью Эльсиной Хайровой. Слухи о том, что у голливудской звезды появилась новая возлюбленная, ходили давно, но лишь сейчас они подтвердились. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как рассказал источник СМИ, пара больше не скрывается от публики. Актер активно выводит избранницу в свет и знакомит со своими близкими. Недавно они вместе появились на благотворительном гала-вечере, где произносил речь принц Уильям. А в их окружении говорят, что Том уже давно признал Хайрову своей девушкой.

«В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе. За последние несколько недель они очень сблизились, но стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить конфиденциальность», - поделился инсайдер.

По словам источника, пару уже неоднократно видели на свиданиях в ресторанах. Кроме того, Круз оставался на ночь в квартире Эльсины.

Напомним, что впервые модель и актер появились вместе в декабре прошлого года. Тогда многие, кто видео их, говорили, что они были неразлучны. Более того, утверждалось, что Том был буквально одержим Хайровой.

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