Экс-депутат Госдумы прокомментировал новость о романе его дочери с Томом Крузом

Бывший депутат Госдумы и отец модели из России Эльсины Хайровой Ринат Хайров отреагировал на слухи о том, что его 36-летняя дочь вступила в отношения с 61-летним голливудским актером Томом Крузом. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Как признался политик, он не спрашивал у наследницы про ее личную жизнь, но выразил уверенность, что информация о романе пары не соответствует действительности. Он добавил, что это проплаченный фейк.

Ранее Том Круз официально объявил об отношениях с Эльсиной Хайровой. Отмечается, что артист перестал скрывать свою девушку от публики, а также начал знакомить ее со своим окружением. В частности, актер вместе с избранницей посетил благотворительный гала-вечер, где произносил речь принц Уильям.

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