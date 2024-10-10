passion.ru
Конкурс
Реклама. ООО «Перфлюенс».
ИНН 7725380313.
erid: 2RanynSyEUY
ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 октября 2024, 17:57
1 мин.

Раскрыто, как Бенни Бланко отреагировал на слухи об изменах Селены Гомес

Продюсер Бенни Бланко встревожен слухами об изменах Селены Гомес.
Раскрыто, как Бенни Бланко отреагировал на слухи об изменах Селены Гомес

© Danny Moloshok/Invision/East News

Музыкальный продюсер Бенни Бланко обеспокоен слухами об изменах его возлюбленной, певицы Селены Гомес. Об этом пишет издание Life&Style.

Недавно в Сети появилось видео, на котором исполнительница танцует в компании 47-летнего коллеги по картине «Эмилия Перес» Эдгаром Рамиресом. После этого пользователи начали строить догадки об изменах певицы, однако сама она поспешила опровергнуть подобные домыслы. Она иронично высказалась о том, что вообще зря посмела потанцевать с приятелем в объективе камеры.

Оказалось, что Бланко такая выходка девушки пришлась не по душе.

Анонимный информатор рассказал, что слухи об измене и компрометирующий ролик стали поводом для переживаний музыканта. При этом уточняется, что Гомес быстро удалось успокоить избранника.

Ранее мать 32-летней Селены Гомес Мэнди Тифи призналась, что родила ее в 16 лет.

Также сообщалось, что Селена Гомес посетила премьеру фильма в облегающем платье.