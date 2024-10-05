«Как будто росли вместе»: мать Селены Гомес призналась, что родила ее в 16 лет

Мать Селены Гомес призналась, что родила ее в 16 лет. Благодаря этому им с дочерью легко найти общий язык.

Мэнди Тифи рассказала о том, что у них с старшей наследницей небольшая разница в возрасте. Именно благодаря этому им удается построить дружеские и доверительные отношения друг с другом. По словам Тифи, Гомес даже шутит, что они с матерью постареют вместе.

«Мы как будто росли вместе... Мы шутим, что нам придется в одно время оказаться в домах престарелых», — рассказала мама Селены в беседе с изданием Glamour.

Также Мэнди вспомнила о моменте, когда ее дочь только начала становиться популярной. Тогда женщина переживала, так как боялась, что Селену это может сломать. Тифи старалась проявить осторожность и внушить дочери правильные ценности.

Матери Гомес не нравился тот факт, что ее ребенку постоянно приходится жить под публичным контролем. Женщине было важно, чтобы артистка смогла остаться собой при любом раскладе.

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