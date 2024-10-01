Поразила изменившейся фигурой: Селена Гомес посетила премьеру фильма в облегающем платье

32-летняя певица и актриса Селена Гомес вышла в свет после похудения. Артистка посетила премьеру фильма в Нью-Йорке и продемонстрировала преобразившуюся фигуру. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

30 сентября в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля в манхэттенском Линкольн-центре прошла премьера фильма «Эмилия Перес» Жака Одиара. Селена Гомес, исполнившая в картине главную роль, появилась на мероприятии в элегантном образе, подчеркивающем ее постройневшую фигуру. Актриса выбрала черное облегающее платье с декольте и бантом на спине, дополнив образ босоножками на платформе в тон и бриллиантовыми серьги Tiffany & Co. Артистке сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а ее волосы были собраны в гладкий пучок.

Пользователи Сети обратили внимание, что Селена Гомес сильно похудела.

«Эмилия Перес» — музыкально-криминальная драма режиссера Жака Одиара. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года, где Селена Гомес и ее коллеги по картине Зои Салдана, Адриана Пас и Карла София Гаскон были награждены призом за лучшую женскую роль.

Ранее мы писали о том, что Селена Гомес вышла в свет в мини-платье с пайетками за 50 тыс. рублей.