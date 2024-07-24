Раскрыта зарплата принца Уильяма за год

Журналисты раскрыли зарплату принца Уильяма за год. Об этом пишет издание People.

По данным СМИ, за первые 365 дней владения герцогством Корнуолл принц Уэльский получил 30 млн долларов (примерно 2,6 млрд рублей).

Уточняется, что на такую сумму содержится вся королевская семья из пятерых человек: сам принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон, а также их трое детей. В минувшем году герцогство принесло Уильяму значительно меньший доход из-за переоформления наследства — всего 7,6 млн долларов (примерно 663 млн рублей).

Ранее стало известно, что принц Гарри перестал искать дом для покупки в Лондоне. Оказалось, что он вместе с супругой Меган Маркл принял подобное решение из-за переживаний по поводу низкого уровня безопасности.

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