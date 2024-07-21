Дочь и два сына: с кем из детей у Кейт Миддлтон особенно сильная связь

Британские журналисты выяснили, с кем из детей у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон наиболее сильная связь. Оказалось, что лучше всего у нее выстроены отношения с 9-летней дочерью Шарлоттой.

Об этом пишет The Mirror. По данным СМИ, королевский биограф признался, что девочка заботится о матери и приглядывает за ней. В настоящий момент принцесса продолжает бороться с онкологическим заболеванием.

Вероятно, что связь между Шарлоттой и Кейт выстраивается по принципу отношений Миддлтон со своей матерью — они прекрасно относятся друг к другу. Помимо матери, 9-летяя девочка приглядывает за своими малолетними братьями. Не так давно она отчитывала их прилюдно за баловство.

Ранее онкобольная принцесса Кейт Миддлтон сделала новое заявление. По словам члена королевской семьи, ей помогает справляться с недугом природа.