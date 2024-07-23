СМИ выяснили, почему принц Гарри перестал искать дом для покупки в Лондоне

Принц Гарри временно отказался от идеи приобрести недвижимость в Лондоне. Об этом пишет издание New York Post.

Информатор из королевской семьи рассказал, что принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отложить покупку дома, поскольку переживают из-за низкого уровня безопасности. Уточняется, что герцоги Сассекские ожидают, что им предоставят полицейскую защиту, которой они лишились в 2020 году после того, как отказались от полномочий старших членов королевской семьи.

В апреле СМИ писали, что принц Гарри разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые разместила Регистрационная палата, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США. Эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон допустила, что принц Уильям, вполне возможно, мог негативно воспринять решение своего брата.

В июне стало известно, что принц Гарри размышляет над тем, чтобы приобрести дом или квартиру в Великобритании, поскольку друзья не хотят навещать его в США из-за «разногласий» с Меган Маркл. Вдобавок младшему сыну короля Великобритании надоело останавливаться в отелях во время своих визитов в Лондон.

Ранее мы писали, что Меган Маркл готовит «жестокий удар» по Кейт Миддлтон и Карлу III.