Раскрыта тайна завещания Перри: кому актер оставил миллион долларов

Актер Мэттью Перри в завещании оставил миллион долларов на благотворительность. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Осенью 2023 года не стало актера Мэттью Перри. Его тело было найдено в джакузи на территории дома в Лос-Анджелесе. Как выяснилось, за 14 лет до смерти Перри составил завещание. Он пожертвовал миллион долларов организации, помогающей людям с зависимостью.

Согласно юридическим документам, обозначенная сумма получена из наличного имущества, которым актер владел на момент смерти. Состояние Перри оценивается в 120 миллионов долларов. В его завещании родители, сводная сестра и бывшая возлюбленная значатся бенефициарами.

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