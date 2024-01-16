Организаторы «Эмми» заставили зрителей плакать при прощании с Мэттью Перри. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Mirror.

За рубежом состоялась церемония вручения наград «Эмми». Самым эмоциональным стал блок, посвященный умершим в 2023 году актерам. В качестве музыкального сопровождения прозвучала композиция «Увидимся снова» в исполнении Чарли Пута.

В подборку попал и звезда сериала «Друзья». Во время показа трогательного клипа зрители не смогли совладать с эмоциями. Увидев фото Перри, они потянулись за носовыми платками. По информации источника, ролик был снят под песню из ситкома «Друзья».

Напомним, что о смерти актера стало известно в октябре 2023 года. Он скончался на 55-м году жизни.

Ранее сообщалось о том, что покойного Мэттью Перри обвинили в насилии над женщинами. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что на смерть артиста отреагировал его близкий друг. Он заявил, что Перри не смог избавиться от наркотической зависимости.