Меган Маркл высмеяла Кейт Миддлтон из-за отретушированного фото с детьми

Проживающая в США герцогиня Сассекская Меган Маркл вмешалась в скандал, разгоревшийся после публикации отредактированной фотографии Кейт Миддлтон с детьми.

Жена принца Гарри высмеяла принцессу Уэльскую за невнимательность к деталям и конфуз с семейным снимком.

Источник таблоида Page Six сообщил, что Меган никогда не совершила бы подобную ошибку, так как обладает «острым глазом» и всегда предельно внимательна к деталям. Кроме того, по мнению собеседника издания, герцоги Сассекские подверглись бы травле, если бы выяснилось, что они публикуют отфотошопленные снимки.

«Если бы Меган и Гарри когда-либо столкнулись с такой же проблемой, они были бы уничтожены за то, что раздавали тайно отфотошопленные изображения себя и своей семьи. Одинаковые правила не распространяются на обе пары», — заявил источник, добавив, что герцоги страдают от предвзятого отношения к себе.

Напомним, что 16 января Кейт перенесла операцию на брюшной полости и перестала появляться на публике. Из-за отсутствия официальной информации в Сети стали появляться различные слухи о состоянии здоровья принцессы.

10 марта принцесса Уэльская опубликовала фотографию, на которой она предстала вместе со своими детьми. На снимке они поздравили поклонниц с Днем матери. Однако интернет-пользователи заметили ретушь. Позже снимок был отозван ведущими мировыми СМИ.

Принцесса Кейт Миддлтон ответила на обвинения в использовании фотошопа и извинилась за то, что сама отредактировала фотографию.