«Как Дрезден»: голливудский актер рассказал о сгоревшем доме в Малибу

Голливудский актер Мэл Гибсон сравнил свой сгоревший дом в Малибу в Калифорнии с немецким Дрезденом после бомбардировки во время Второй мировой войны. Его слова приводит телеканал News Nation.

Как признался артист, во время пожара он находился в Техасе, где записывал подкаст с телеведущим Джо Роганом. Гибсон уточнил, что лишь курицы пережили бедствие в его жилище.

«Я никогда не видел, чтобы населенный пункт был так масштабно сожжен. Все можно просто собирать в урны. Мой дом выглядел, как Дрезден», — поделился актер.

Пожары в Лос-Анджелесе называют одними из самых разрушительных в истории округа. Стихия угрожает таким культовым достопримечательностям, как голливудская «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул» и другим.

Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров многие кинокомпании и стриминги, базирующиеся в этом штате, решили перенести запланированные съемки — до лучших времен, пока огонь не утихнет. Уже точно известно, что заморожены оказались такие проекты как «Хитрости», «Анатомия страсти» и «Фоллаут».

Ранее модель Белла Хадид показала свой сгоревший дом в Лос-Анджелесе.