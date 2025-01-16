Раскрыта реакция Карла III на новость о ремиссии Кейт Миддлтон

Раскрыта реакция британского короля Карла III на новость о ремиссии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет издание Radar.

Накануне принцесса рассказала о наступлении ремиссии в ее борьбе с раком. Король с энтузиазмом воспринял новость и назвал это событие хорошим знаком для монархии.

«Король, естественно, очень рад тому, что Кейт победила рак, по многим причинам. Но на прагматическом уровне он говорит, что монархия в полном здравии и в надежных руках следующего поколения», — поделился источник.

Напомним, в марте прошлого года Кейт Миддлтон призналась, что проходит курс химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости рака. После официального объявления о диагнозе жена принца Уильяма практически не появлялась на публике. В сентябре Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии и объявила об улучшении своего состояния.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон вновь вернулась в больницу, где проходила курс лечения от рака.