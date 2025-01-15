Кейт Миддлтон рассказала важную новость о состоянии своего здоровья после лечения от рака

Кейт Миддлтон поделилась важной новостью о состоянии своего здоровья после лечения от рака. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

После недавнего посещения больницы, где жена принца Уильяма проходила лечение от рака, принцесса Уэльская сообщила о ремиссии.

«Это облегчение, что сейчас наступила ремиссия, но я по-прежнему сосредоточена на выздоровлении. Любому, кто пережил онкологический диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой жизни. Однако я с нетерпением жду предстоящего года», — поделилась Кейт Миддлтон.

22 марта минувшего года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был нашли во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что сейчас сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон готова положить конец войне с принцем Гарри и Меган Маркл.