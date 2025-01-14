Кейт Миддлтон вновь вернулась в больницу, где проходила курс лечения от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон после завершения курса химиотерапии вновь вернулась в больницу, где лечилась от рака.

Жена принца Уильяма посетила с официальным визитом Королевскую больницу Марсдена в Лондоне. Для мероприятия она выбрала красную водолазку и длинную юбку в тон, подчеркнувшую стройную фигуру будущей королевы. Образ она дополнила украшениями и классическими туфлями на высоком каблуке.

Визажисты сделали Кейт макияж с акцентом на глаза. Ее волосы уложили вьющимися локонами.

Принцесса навестила онкобольных пациентов клиники и выразила им поддержку. Кроме того, Кейт поблагодарила врачей, которые занимались ее лечением, сообщает портал ABC News.

Напомним, в марте 2024 года Кейт Миддлтон призналась, что проходит курс химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости рака. После официального объявления о диагнозе жена принца Уильяма практически не появлялась на публике. В сентябре Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии и объявила об улучшении своего состояния.

Ранее Кейт Миддлтон заподозрили в сокрытии реального диагноза. По некоторым данным, принцесса Уэльская на самом деле не была больна раком и якобы специально сообщила ложную информацию из-за испорченной репутации семьи. Поклонники предполагают, что своими публичными страданиями Миддлтон хотела вернуть любовь подданных.