Раскрыта реакция Джастина Бибера на арест P. Diddy, который долгое время был его наставником

Популярный певец Джастин Бибер «опустошен» после новостей об аресте продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), которого обвиняют в насилии и секс-торговле людьми. Об этом пишет издание Daily Mail.

На этой неделе P. Diddy арестовали в Нью-Йорке без возможности выйти под залог. Музыканту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Как оказалось, резонансное событие тяжелее всего воспринял Бибер, для которого Комбс долгое время был настоящим наставником. Сейчас артист закрылся и старается избегать общения со СМИ.

«Бибер настолько встревожен новостями о Дидди, что не желает их осмысливать или обсуждать, поэтому он отключился», — поделился информатор, уточнив, что певец при этом испытывает огромное сожаление о сотрудничестве с продюсером.

Источник добавил, что Джастин сейчас также сожалеет о том, что помогал Комбсу с записью его последнего альбома.

«У Джастина был длительный перерыв в отношениях с Дидди, когда, по его мнению, произошла большая часть всего этого, и он дистанцировался. Он также принимал участие в записи последнего альбома P. Diddy, и, если бы он знал об этом, он бы никогда этого не сделал», — резюмировал инсайдер.

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