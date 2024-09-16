«Полностью успокоился»: недавно ставший отцом Джастин Бибер хочет наладить отношения с Селеной Гомес

Отношения поп-исполнителя Джастина Бибера и Селены Гомес были под пристальным вниманием общественности. Фанаты пары очень расстроились, когда возлюбленные разошлись. Волной хейта накрыло и новую возлюбленную Джастина Хейли Бибер, на которой он в дальнейшем женился. Недавно избранница артиста подарила ему первенца — переполненный счастьем исполнитель после этого решил помириться с бывшей девушкой и другом Бенни.

Появление на свет первенца очень наполнило Джастина, который 10 лет назад со скандалом расстался с Селеной Гомес. Также он хочет помириться с некогда близким другом Бенни.

«Джастин полностью успокоился, он не испытывает ко всем ничего, кроме мира и любви, и у него есть список людей, с которыми он хочет помириться», — рассказал источник Life & Style.

Он пояснил, что у Бибера появилось время поразмыслить о прошлом, и певец решил начать жизнь с чистого листа. Артист сожалеет о многих своих поступках и словах и теперь хочет все исправить.

В июне 2018 года стало известно о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин, а в ноябре того же года они поженились. После замужества модель сменила фамилию на Бибер. В мае этого года супруги объявили, что ждут ребенка, а недавно у пары родился сын Джек Блюз Бибер. Подруга знаменитостей случайно рассказала, что мальчик появился на свет 22 августа. По информации источников, имя новорожденного ребенка Джастина Бибера имеет особый смысл: певец назвал ребенка в честь своего отца Джереми Бибера (Джек — его второе имя).

Ранее Селена Гомес призналась, что не сможет стать матерью из-за многочисленных проблем со здоровьем.