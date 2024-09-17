Скандального рэпера P. Diddy заключили под стражу по решению суда

Американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) арестовали в Нью-Йорке. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на источники.

Музыканта задержали в отеле Park Hyatt на Манхэттене.

«Diddy был задержан и взят под федеральную стражу в Нью-Йорке. Сотрудники министерства внутренней безопасности вечером в понедельник ворвались в отель, где остановился Diddy, и задержали его», — говорится в публикации.

Отмечается, что артиста доставили в местное отделение ФБР на Манхэттене. Позднее выяснилось, что Комбса собирались задержать во вторник, 17 сентября, однако по какой-то причине арест произошел на день раньше. При этом адвокат рэпера в комментарии для портала заявил, что его клиент невиновен.

С ноября прошлого года P. Diddy получил десять исков, в девяти из которых его прямо обвиняли в сексуальном насилии. Наиболее резонансным стало обвинение, инициированное бывшей девушкой рэпера, певицей Кассандрой Вентурой. Та призналась, что Комбс издевался над ней более десяти лет и демонстрировал «образ жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ».

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