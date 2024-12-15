«Я теряла сознание»: Анджелина Джоли рассказала о тяжелых съемках фильма «Мария»

Анджелина Джоли появилась на премьере своего нового фильма «Мария» в Лондоне и рассказала о работе над картиной. В интервью USA Today актриса призналась, что во время съемок теряла сознание из-за нагрузки, передает Daily Mail.

Накануне артистка посетила показ фильма «Мария», в котором исполнила главную роль, в отеле Ham Yard в Лондоне. Анджелина Джоли воплотила в картине Пабло Ларраина образ оперной певицы Марии Каллас. Актриса вышла в свет в черном бархатном костюме-двойке, состоящем из брюк и топа с длинными рукавами. Знаменитость дополнила образ черными туфлями на каблуках и украшениями.

Рассказывая о работе над проектом, Анджелина Джоли призналась, что для наиболее полного погружения в образ оперной певицы перед началом съемок она брала уроки итальянского языка, изучала архивные материалы с участием Марии Каллас и занималась вокалом. По словам актрисы, именно последнее стало для нее самым сложным. Так, во время пения артистка могла даже потерять сознание из-за нагрузки.

«Когда я только начинала петь, я почти каждый раз теряла сознание. Я просто не могла осознать, что моему телу не хватает сил. Это как у спортсменов — одна из самых физических и сложных задач, которые можно выполнить», — поделилась Анджелина Джоли.

Напомним, «Мария» — художественный фильм режиссера Пабло Ларраина («Спенсер: Тайна принцессы Дианы», «Джеки») совместного производства Германии, США, ОАЭ и Италии об оперной певице Марии Каллас. В качестве сценариста картины выступил Стивен Найт («Спенсер», «Острые козырьки»). Премьера ленты состоялась 29 августа 2024 года на 81-м Венецианском кинофестивале. Главную роль в фильме исполнила Анджелина Джоли. Ожидается, что за эту работу актриса получит второй «Оскар».

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Ксения Бородина раскритиковала игру Анджелины Джоли в фильме «Мария».