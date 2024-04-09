Раскрыта причина, по которой Меган Маркл с детьми не приедет в Великобританию

Герцогиня Меган Маркл не желает приезжать в Великобританию вместе со своими детьми из-за ненадежной охраны. Об этом пишет издание Herald Sun.

Известно, что 8 мая принц Гарри собирается дать выступление по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла в Лондрне. При этом в настоящий момент нет информации о том, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл с детьми. Как отметил инсайдер, герцоги Сассекские готовы привезти наследников в Великобританию лишь при условии, что им будет предоставлена государственная охрана.

«Дошло до того, что Меган не хочет приезжать в Великобританию с детьми. Она просто не чувствует себя в безопасности», — заключил источник.

Ранее стало известно, что семья заболевшей раком Кейт Миддлтон оказалась на грани банкротства.

Также Принц Гарри признался, что лишь сейчас понял поведение старшего брата Уильяма.