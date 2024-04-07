«Теперь я понимаю»: принц Гарри осознал, как сильно мог раздражать старшего брата Уильяма в детстве

Принц Гарри признался, что только после рождения детей смог понять старшего брата Уильяма. Об этом он рассказал в интервью для британского телеканала ITV.

Герцоги Сассекские воспитывают двоих детей. Разница в возрасте между его сыном Арчи и дочерью Лилибет схожа с разницей в возрасте самого принца Гарри и его брата.

Младший сын Карла III заявил, что только сейчас начал понимать поведение принца Уильяма, наблюдая за общением собственных детей. Уильям и Гарри учились в одном колледже, только вот старший брат опального принца просил его делать вид, будто они не знакомы.

«Он воспринимал меня как младшего брата, который раздражает», – поделился Гарри.

Тогда, по словам герцога Сассекского, принц Уильям не хотел иметь с ним ничего общего, что сильно его задевало. Однако сейчас он видит схожести в отношении своего старшего сына к младшей сестре.

«Я вижу, как Лилибет обожает Арчи, а он постоянно указывает ей, что ему нужно личное пространство. Теперь я все понимаю. Мне ясно, как может раздражать младший брат или сестра. Но в тот момент я, конечно, ничего не понимал», – пояснил муж Меган Маркл.

Ранее мы писали, что принц Гарри пожалел о своих резких высказываниях в адрес Кейт Миддлтон, у которой обнаружили онкологическое заболевание.