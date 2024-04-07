Преследует злой рок: на больную раком Кейт Миддлтон свалилось новое несчастье

Начало 2024 года выдалось тяжелым для Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская легла на операцию по удалению матки, во время которой у нее нашли рак толстой кишки. На этом несчастья не закончились — ее родители столкнулись с материальными трудностями.

Семья Миддлтон занимается производством праздничного инвентаря. Но дела ее родных не идут в гору. Родители принцессы задолжали кредиторам более полумиллиона долларов.

Как сообщает Usmagazine.com, мама и папа Кейт стараются не посвящать ее в свои дела. Они уверены, что справятся с финансовыми трудностями. Главное для них сейчас — здоровье дочери.

«Кэрол отчаянно пытается заставить Кэтрин полностью сосредоточиться на своем выздоровлении… Это очень тревожное время для семьи, но они не ждут никакой помощи от своих детей и не хотят, чтобы она волновалась», — приводит издание слова инсайдера.

Поклонники Миддлтон считают, что на принцессу обрушился злой рок или проклятье. Иначе сложно объяснить все несчастья, одно за другим преследующих Кейт.

В конце марта Кейт Миддлтон призналась, что больна раком. Долгое время она предпочитала скрывать диагноз и проходить лечение без афиширования недуга. Однако из-за многочисленных слухов ей пришлось прервать молчание.

Принц Гарри пожалел о том, что довольно резко высказывался с адрес Кейт Миддлтон в мемуарах. Теперь младшему сыну короля Великобритании стыдно, так как у принцессы Уэльской обнаружили рак.