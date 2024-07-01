Какой-то «здоровяк»: 29-летний приемный сын Тома Круза появился на публике

Приемные дети Тома Круза и Николь Кидман крайне редко появляются на публике, поэтому запечатлеть их — настоящая сенсация. Так, журналистам удалось поймать в кадр 29-летнего Коннора, который после развода родителей остался со звездным отцом.

Знаменитого американского актера и какого-то, как выразились в Сети, «здоровяка» увидели вместе на вертолетной площадке, передает Daily Mail. Чуть позже стало известно, что так вырос и окреп приемный сын Круза. Сейчас молодому человеку уже 29 лет.

Он попал в семью голливудской звезды вместе с сестренкой. На тот момент супругой Круза была актриса Николь Кидман. После развода пары дети остались с приемным отцом и так же стали последователями Сайентологической церкви. На публике Коннор и его сестра появляются очень редко.

Ранее сообщалось, что Том Круз напугал фанатов внешностью в обычной жизни. Он предстал перед поклонниками с мешками под глазами и морщинами.