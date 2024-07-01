Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые за долгое время заметили вместе

Популярную модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. Актера Тимоти Шаламе впервые за несколько месяцев засняли на публике вместе. Об этом сообщает US Magazine.

Папарацци «поймали» звездную пару во время прогулки в Лос-Анджелесе. Влюбленные надели черные маски, пытаясь скрыть лицо от камер. На Дженнер был белый кроп-топ, широкие черные штаны и тапки, а ее избранник был одет в темный лонгслив, шорты и спортивные кроссовки.

Стоит отметить, что для звезд выход стал первым за несколько месяцев после слухов об их разрыве.

Напомним, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе подтвердили слухи о своем романе в начале сентября прошлого года, когда вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии звезды сидели в обнимку и целовались. Осенью Кайли Дженнер нечаянно показала обои своего смартфона во время Недели моды в Милане. На них журналисты обнаружили совместное селфи с Шаламе. На фото актер целовал ее в щеку.

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