Райан Рейнольдс и Хью Джекман вошли в Книгу рекордов Гиннесса

Голливудские актеры Хью Джекман и Райан Рейнольдс попали в Книгу рекордов Гиннеса благодаря тизеру киноленты «Дэдпул и Росомаха». Об этом сообщается на сайте Книги.

Видео, премьера которого состоялась на Супербоуле, набрало 365 млн просмотров по всему миру на онлайн-платформах с 11 по 12 февраля. Рейнольдс шутливо заметил, что тизер смотрели примерно по 1 млн раз в течение года.

Кроме того, Рейнольдс удостоился еще одного сертификата Книги рекордов Гиннесса за то, что он является совладельцем футбольного клуба Wrexham AFC. Согласно документу, стадион этой команды в Рексхэме, Уэльс, считается старейшим международным футбольным полем, используемым на протяжении 147 лет и 31 дня.

В мировой прокат «Дэдпул и Росомаха» выйдет 26 июля, а в РФ его начнут показывать с 29 июля в формате предсеансового обслуживания.

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