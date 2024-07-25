СМИ выяснили, зачем Брэдли Купер обратился к близким Джиджи Хадид

Американский актер Брэдли Купер обратился к семье и друзьям модели Джиджи Хадид, чтобы получить благословение на брак. Об этом пишет издание Daily Mail.

Информатор из окружения звездной пары рассказал, что родственники Джиджи Хадид не против, чтобы она официально узаконила свои отношения с Купером. Уточняется, что кандидатуру артиста одобрила и 3-летняя дочь супермодели Хай.

«Брэдли уже решил сделать Джиджи предложение. Они обсуждали семью и брак в самом начале своих отношений. Они уже давно преданы друг другу, и теперь это лишь вопрос времени», — поделился источник.

Инсайдер также уточнил, что дочь Джиджи Хадид и ее бывшего бойфренда Зейна Малика «прекрасно ладит» с ребенком Брэдли Купера и Ирины Шейк. Отмечается, что Хай относится к Лее почти как к старшей сестре.

Ранее мы писали, что роман Брэдли Купера и Джиджи Хадид перерос в «полноценные отношения».