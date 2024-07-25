Дженнифер Лопес показала, как прошла вечеринка в честь ее 55-летия

24 июля артистке исполнилось 55 лет. Однако в этом году исполнительница захотела начать праздновать день рождения заранее. Лопес организовала вечеринку в стиле сериала «Бриджертоны», куда пригласила большое количество знакомых. При этом муж певицы Бен Аффлек не посетил мероприятие.

Именинница приехала на торжество на белой карете. Близкие звезды расположились за длинным столом, а она сидела на золотом троне.

Актриса выбрала для торжества образ королевы Шарлотты. Она появилась в голубом корсетном платье с пышной юбкой, которое было украшено золотой вышивкой. Лопес дополнила образ длинными перчатками и диадемой. Позднее она сменила платье, выбрав зеленый вариант с кружевом.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально узаконили свои отношения в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года. В июне 2023-го супруги приобрели расположенный в Беверли-Хиллз особняк за 61 млн долларов.

В мае текущего года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе пары возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно.

Ранее мы писали, что Лопес и Аффлек нашли способ спасти отношения.