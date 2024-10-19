«Пытаюсь справиться с горем»: экс-возлюбленная Лиама Пейна прервала молчание после его гибели

Бывшая возлюбленная Лиама Пейна высказалась о его внезапной смерти.

Шерил Коул опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлен артист с их общим сыном: они вдвоем лежат на большой кровати. Лиам любуются малышом и держит его за руку. Снимок был сделан семь лет назад сразу после его рождения.

Также в этой публикации девушка рассказала о своих страданиях, которые она сейчас переживает из-за гибели экс-возлюбленного. По словам Шерил, она все еще не может смириться с такой большой трагедией, ведь потеряла близкого для себя человека и отца своего ребенка. Теперь ей предстоит объяснить 7-летнему сыну, что теперь он никогда не увидит папу.

«Я пытаюсь пережить это потрясшее всю землю событие и справиться со своим горем в это неописуемо болезненное время. Я хотел бы любезно напомнить всем, что мы потеряли человека. Лиам был не только поп-звездой и знаменитостью, он был сыном, братом, дядей, близким другом и отцом для нашего семилетнего сына. Сын, которому теперь придется столкнуться с реальностью того, что он больше никогда не увидит своего отца», — написала Коул в социальных сетях.

Напомним, что отношения Лиама и Шерил начались в 2016 году, а уже спустя два года девушка родила от него сына Беара. Но, как только малышу исполнился год, звездная пара решила разойтись.

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