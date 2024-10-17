В США рассказали о состоянии экс-вокалиста One Direction перед смертью

Перед смертью Лиам Пейн был «крайне подавлен» из-за юридических проблем с бывшей девушкой. Об этом сообщает зарубежное издание People.

По информации источника, музыкант переживал тяжелый период из-за юридических проблем с американской моделью Майей Генри. По данным СМИ, манекенщица обвинила его в навязчивых контактах и «использовании в качестве оружия» поклонников против нее.

«Источник, знакомый с ситуацией, заявил People, что Пейн был крайне подавлен всеми юридическими проблемами, связанными с Генри», — пишет зарубежное издание.

По информации TMZ, Пейн приехал в Аргентину вместе с девушкой Кейт Кэссиди 30 сентября. 14 октября она уехала, а 16 — глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, погибшего в отеле в столичном районе Палермо. Артист скончался, получив перелом основания черепа.

Сообщается, незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь экс-вокалиста One Direction.

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