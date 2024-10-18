Мама экс-солиста One Direction Лиама Пейна прокомментировала смерть сына

Мать экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна впервые высказалась о смерти сына. Женщина смогла произнести только одну фразу, которая до слез тронула окружающих. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на информатора.

О смерти артиста стало известно 17 октября. СМИ писали, что 31-летний Лиам находился в этот момент в гостинице в Буэнос-Айресе. Перед смертью он упал в обморок и устроил в номере погром. По слухам, мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения или даже принимать запрещенные вещества.

Бывшие участники группы, коллеги и поклонники высказались об уходе певца и принесли свои соболезнования. Люди боялись за состояние мамы Лиама, информации об этом нигде не было.

Инсайдер связался с журналистами Daily Mail и рассказал о реакции матери певца на смерть сына. По его словам, Карен Пейн не могла ничего сказать, кроме одной фразы.

«Я потеряла своего прекрасного мальчика», – сказала женщина.

Оказалось, что первыми о смерти звезды узнали знакомые его семьи из английского города Вулверхэмптон. Они тут же связались с родными парня и поддержали их. Один из друзей рассказал, что он лично сообщил матери о случившемся.

«Она не может ничего сейчас говорить», – поделился он.

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