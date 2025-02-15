53-летний американский миллиардер Илон Маск тайно стал отцом в 13-й раз

53-летний Илон Маск тайно стал отцом в 13-й раз.

26-летняя американская активистка и писательница Эшли Сен-Клер заявила в личном блоге о том, что родила ребенка от американского миллиардера. По словам девушки, ей пришлось публично подтвердить данную информацию, так как боялась за безопасность ребенка.

«Пять месяцев назад я родила ребенка. Его отец — Илон Маск. Я не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить малыша, но в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены сообщить об этом, несмотря на вред, который это может нанести», — написала девушка в соцсети Х (бывший Twitter).

Кроме того, Сент-Клер отметила, что сделает все ради сохранности наследника. Именно по этой причине она обратилась к журналистам с просьбой уважать личные границы чужой жизни.

Сам Илон Маск данную информацию никак не прокомментировал.

Напомним, что у бизнесмена уже есть шестеро детей от первого брака с Джастин Уилсон, трое детей от Шивон Зилис и трое детей от певицы Граймс.

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