Джастина Бибера поймали на флирте с популярной певицей после слухов о разрыве с женой

Известного канадского певца Джастина Бибера поймали на флирте с певицей и актрисой Кеке Палмер. Неожиданную активность музыканта заметили пользователи Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Палмер выложила на своей странице в социальной сети серию фото. Бибер, которого в последнее время подозревают в расставании с женой, не остался в стороне и написал: «Она сказала, что я появляюсь как снег на голову». Комментарий исполнитель дополнил влюбленным эмодзи.

Фанаты артистки не оставили без внимания комментарий Джастина и задались вопросом о мотивах комплимента.

«Джастин? Что ты здесь делаешь?», «Джастин Бибер готовится уйти от Хейли», — писали юзеры.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в 2018 году. Через год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа 2024-го артист сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.

В январе текущего года поклонники Джастина Бибера обнаружили, что он отписался от своей жены Хейли в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Позже музыкант сделал в личном блоге заявление, написав, что некто зашел с его аккаунта и сделал это.

Ранее выяснилось, почему Джастин Бибер стал странно одеваться.