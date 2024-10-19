Прогуливались по улицам Нью-Йорка: Тоби Магуайра заподозрили в романе с моделью, которая младше него на 27 лет

Тоби Магуайр заподозрили в новом романе с датской моделью, которая младше него на 27 лет.

Накануне зарубежные СМИ заметили 49-летнего актера на свидании с 22-летней Моной Тугаард. Они прогуливались по главным улицам Нью-Йорка в обнимку друг с другом. При этом было заметно, что девушка немного выше Тоби. Подробности приводит Daily Mail.

Исполнитель главной роли в саге «Человек-паук» надел черное худи с капюшоном и темно-синие джинсы с заниженной посадкой. Из аксессуаров на Тоби были темные солнцезащитные очки и бейсболка с буквой «М». Образ актера дополнили и черно-белые замшевые кроссовки бренда Adidas. Тоби шел рядом с девушкой, держа в левой руке белый стаканчик с кофе.

Мона выбрала для обычной прогулки довольной стильный осенний образ, который состоял из укороченной коричневой меховой шубы, синих брюк свободного кроя и бежевых кроссовок. Модель также вышла в солнцезащитных очках черного цвета, под которыми она спрятала свои глаза. Она обнимала своего возлюбленного и несла в правой руке красный пакет.

Тугаард снималась в таких крупных рекламных компаниях, как Chanel, Bottega Veneta, Lois Vuitton, Versace и других. Также она входит в топ-50 в списке моделей.

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