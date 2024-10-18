Брэдли Купера раскритиковали из-за наряда для дочери от Ирины Шейк

Актера Брэдли Купера заметили с дочерью Леей, которая была в наряде не по сезону. Пока мать Ирина Шейк принимала участие в показе одежды, за девочкой присматривал отец. Они попали в объективы папарацци, когда проводили время в Нью-Йорке. Снимки публикует зарубежный портал Daily Mail.

Артист был в джинсах, футболке, теплой кофте с пуговицами и пальто, а его семилетняя дочь шла в шапке и куртке не по размеру. Особенно выделялись ноги Леи без брюк или колготок. В соцсетях отметили, что отец утеплился, а дочку выпустил осенью с голыми ногами.

Некоторые поклонники встали на защиту звездной семьи и написали, что девочка на фото выглядит довольной и счастливой. Они предположили, что вещи не по размеру были взяты из гардероба папы, а Брэдли просто поддержал Лею в ее желаниях.

«Она явно обожает своего отца», — написал один из пользователей Сети.

При этом с мамой у Леи тоже прекрасные отношения. Недавно они снялись вместе на пляже во время прогулки. Ирина Шейк поразила публику русской речью, а жена композитора Игоря Николаева похвалила модель за то, что та не забывает свои корни.

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