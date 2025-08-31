Присвоить титул Меган Маркл: принц Гарри выдвинул условия для встречи с королем Чарльзом

Принц Гарри поставил условия встречи с королем Чарльзом. Подробности приводит Daily Express.

Принц признался, что готов к встрече с королем только при соблюдении ряда условий.

Оказалось, что герцог Сассекский настаивает на строгом контроле взаимодействия с прессой. В данном случае Букингемский дворец должен защитить Гарри и его семью от навязчивых папарацци. Это нужно для того, что он представитель королевской семьи смог избежать публичного давления.

Однако самым спорным требование касается его супруги Меган Маркл. Принц, настаивает на том, чтобы ей официально присовили титул «Ее Королевское Высочество». Кроме того, члены семьи должны будут выпонять формальные поклоны и реверансы при встрече с ней.

Но принца Уильям заявил, что категорически против выполнения этих условий. А король мечтает о примирении с младшим сыном, но понимает, что выполнение требований невозможно.

