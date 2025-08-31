Меган Маркл поссорилась с Кейт Миддлтон из-за нежелания надевать колготки. Подробности приводит Geo.tv.

Жена принца Гарри в очередной раз решила рассказать о конфликтах, которые возникали у нее с королевской семьей. По словам Меган, она страдала из-за требований к ее гардеробу. Оказывается, что на официальных мероприятиях обязательным считается ношение телесных капроновых колготок, что очень не нравилось актрисе.

Именной по этой причине Маркл испортила отношения с Миддлтон, которая придерживается традиций.

«Я должна была постоянно носить колготки телесного цвета! Если честно, это было не совсем в моем стиле. Я не видела колготок со времен фильмов 80-х. Это казалось немного неестественным», — пожаловалась Меган.

Источник из окружения герцогов Сассекских поделилился, что Маркл всегда была недовольна необходимостью соблюдать требования по одежде.

«Она считала колготки старомодными и неудобными, но понимала, что её заставляют носить их на мероприятиях с высокопоставленными членами королевской семьи. Это давление, вынуждающее её следовать всем правилам, усугубляло и без того растущее напряжение с Кейт», — раскрыл инсайдер.

