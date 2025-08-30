Принц Уильям отказывается мириться с братом Гарри даже к юбилею их матери. Об этом сообщает RadarOnline.com.

Инсайдеры, близкие к королевской семье, рассказывают об отказе принца Уильяма идти на примирение с принцем Гарри. По данным источника, он отказывается от публичных встреч с братом, что у герцога Сассекского вызывает лишь «полное разочарование».

Принц Гарри надеется, что к 2027 году, когда исполнится 30 лет со дня смерти их матери принцессы Дианы, братьям удастся уладить конфликты. Для этого он уже пытается приглашать Уильяма на совместные мероприятия, однако тот отказывается.

Инсайдер сообщает, что принц не хочет находиться рядом с супругой Гарри, Меган Маркл. Последний раз братья присутствовали на совместном мероприятии в 2021 году — во время открытия статуи Дианы у Кенсингтонского дворца.

