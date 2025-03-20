Принца Гарри заподозрили в сокрытии опасной болезни из-за лжи в документах

Публикация миграционных документов принца Гарри, из-за которой ему могла грозить депортация из США, вызвала переполох среди фанатов знаменитости. Главная причина — досье было «тщательно отредактировано».

Напомним — тучи над Гарри стали сгущаться после того, как его заподозрили в указании заведомо ложной информации при подаче документов на американскую визу. Многие надеялись, что обнародование документов позволит выяснить правду – однако теперь, как отмечает Radar Online, поклонники думают, что принц скрывает информацию о своем здоровье.

«Какой смысл публиковать тщательно отредактированные файлы, в которых никто не может разобраться? Это лишь порождает новые подозрения», — написал один из пользователей Сети.

«Например, вот эти страницы… у Гарри есть ЗППП?!», — предложил свою версию другой.

Большинство комментаторов сошлось на том, что редактирование документов перед публикацией является актом неуважения по отношению к американскому народу.

Ранее мы писали о том, что скандалившиеся принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые за долгое время появились на обложке журнала.