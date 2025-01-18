Оскандалившиеся принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время появились на обложке журнала

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, оскандалившиеся из-за пожаров в Калифорнии, впервые за долгое время снялись для обложки журнала Vanitу Fair. Информация об этом появилась на официальном сайте издания.

Герцогиня Сассекская предстала на обложке в белом платье с открытыми плечами и разрезом в области живота. Образ Меган Маркл дополнили массивные золотые серьги, солнцезащитные очки и кожаная сумка. Младший брат принца Уильяма позировал в голубой рубашке, светлом пиджаке и белых брюках. На появившемся в Сети кадре принц Гарри и его жена держались за руки. Также сообщается, что пара дала для Vanitу Fair редкое интервью.

Напомним, уже несколько лет продолжается война между герцогами Сессекскими и членами британской королевской семьи. В 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с супругой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом. Через три года герцог Сассекский выпустил мемуары «Запасной» с откровениями о родственниках и резко высказался о них в интервью.

Недавно принц Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре скандала – их обвинили в пиаре на трагедии в Калифорнии. Пара раздавала продуктовые наборы пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. Также в Сети появились кадры, на которых жена герцога Сассекского обнимала основательницу компании World Central Kitchen Хосе Андрес, а сам он стоял рядом. Кроме того, супруги пообщались с мэром Пасадины Виктором Гордо.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время поделились кадрами с детьми.