Принца Гарри «поймали» в Лос-Анджелесе с Меган Маркл в день 40-летия

Папарацци «поймали» принца Гарри в день его 40-летия вместе с Меган Маркл в Лос-Анджелесе. Об этом пишет People.

Герцоги Сассекские выступили на теннисном турнире Джорджа Зайфена в Лос-Анджелесе. Пара поддержала благотворительный проект, в рамках которого были собраны средства на поддержку детей в приемных семьях.

Для появления на публике младший сын короля Карла III выбрал светлую футболку, поверх которой надел блейзер. Его супруга предпочла короткое платье на пуговицах.

Ранее мы писали, что королевская семья впервые за три года поздравила принца Гарри с днем рождения. В честь дня рождения в официальном аккаунте королевской семьи в X появился снимок, на котором младший сын монарха был запечатлен в сером пиджаке и белой рубашке.

Также сообщалось, что британцев возмутила новая скульптура королевы Елизаветы II.