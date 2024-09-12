«Оскорбляет память»: британцев возмутила новая скульптура королевы Елизаветы II

Британцы находятся в недоумении от новой скульптуры королевы Елизаветы II, которую поставили рядом с принцем Филиппом и двумя корги. Художник Энто Бреннан объяснил, что хотел сказать и почему именно так изобразил королевскую особу. Об этом пишет Daily Mail и публикует фото памятника.

Бронзовая скульптура была представлена в Антрим-Касл-Гарденс в Северной Ирландии.

«Скульптура показывает королеву в величественной позе, отражая ее грацию, стойкость и преданность государственной службе», – рассказали в городском совете.

Но британцы разделились на два лагеря. Многие заявили, что она «оскорбляет память Ее Величества», так как статуя не похожа на королеву. Кто-то даже назвал скульптуру ужасной и призвал «убрать ее».

«Нелепая, отвратительная и неуместная», «Больше похожа на миссис Даутфайр из одноименной комедии, чем на покойную королеву», – так писали в соцсетях.

Даже историк искусства Ричард Моррис высказался против скульптуры. Он отметил, что «Британии полна плохих скульптур, которые не настолько прекрасны, чтобы вдохновлять кого-то».

Нашлись и те, кто поддержал видение скульптора. А в совете Антрима и Ньютаунабби отметили, что получили много положительных оценок. Они также высказались о том, что данная скульптура органично вписалась в окружающую обстановку.

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