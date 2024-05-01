Принц Уильям раскрыл подробности о состоянии тяжелобольной жены

Принц Уильям высказался о самочувствии онкобольной Кейт Миддлтон. Член королевской семьи заверил поклонников в том, что со всем справляется, пока супруга проходит лечение. Об этом сообщает The Sun.

После новости о раке Кейт Миддлтон перестала выходить на связь. Еще с декабря прошлого года она не выполняет королевские обязанности и борется с заболеванием. Все заботы о семье принцу Уэльскому пришлось взять на себя.

Недавно Уильям приехал в офис компании Low Carbon Materials, которая вошла в финал его премии Earthshot Prize 2022 года. Некоторые сотрудники поинтересовались здоровьем его жены, на что принц ответил коротко и сдержанно.

«Все хорошо, спасибо. Мы со всем отлично справляемся», – прокомментировал он.

23 апреля сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось 6 лет. В связи с этим событием королевская семья выложила в соцсети портрет мальчика, однако пост был опубликован не утром, как происходило раньше, а лишь во второй половине дня. Представители СМИ предполагают, что такая задержка говорит о «потребности Кейт во времени, пространстве и уединении».

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