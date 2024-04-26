Daily Mail: Кейт Миддлтон передала секретное послание с помощью фото сына

Тяжелобольная Кейт Миддлтон передала секретное послание с помощью фото сына. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В начале 2024 года стало известно, что у Кейт Миддлтон рак. Рассказав о диагнозе, принцесса отказалась от светских мероприятий и общения с прессой. Представители Букингемского дворца избегают комментариев о здоровье Кейт. Журналисты из Daily Mail уверены, что Миддлтон после откровенного заявления общается с миром тайными знаками.

23 апреля принцу Луи исполнилось 6 лет. В честь этого события королевская семья опубликовала его портрет. По традиции, пост делается рано утром, однако снимок Луи появился в Сети только во второй половине дня. Зарубежные СМИ считают, что задержка публикации подчеркнула «потребность Кейт во времени, пространстве и уединении».

Ранее королевский биограф раскрыл, как принц Уильям относится к больной раком Кейт Миддлтон. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что план похорон Карла III начали пересматривать с учетом рака у короля.