Принц Уильям пришел в ярость из-за неприятного высказывания Гарри о Кейт Миддлтон

Принц Уильям пришел в ярость из-за нелестного высказывания принца Гарри о Кейт Миддлтон. Об этом пишет издание Radar со ссылкой на источник.

Так, в интервью 2022 года в документальной картине для Netflix Гарри дал понять, что Уильям женился на Миддлтон не по любви, а потому, что она соответствовала королевским представлениям об идеальной будущей королеве.

«Я думаю, что для многих людей в семье, особенно, очевидно, мужчин, может возникнуть соблазн или желание выйти замуж за кого-то, кто впишется в стандарты, в отличие от кого-то, с кем вам, возможно, суждено быть», — высказался тогда младший сын Карла III.

Как рассказал информатор, Уильям пришел в ярость после подобных слов брата, поскольку принял их на свой счет. Несмотря на то, что герцог Уэльский никак не комментировал заявление Гарри, он по-прежнему таит обиду на него.

Ранее мы писали, что принц Уильям впервые за шесть лет упомянул брата Гарри и назвал его по имени.

Также стало известно, что борющийся с раком Карл III начал отказываться от еды.