На обед лишь половинка авокадо: борющийся с раком Карл III начал отказываться от еды

Британский монарх Карл III борется с раковой опухолью, которую у него обнаружили в феврале текущего года. Однако недавно король прервал терапию ради важной поездки, и это отразилось на нем. По данным издания RadarOnline, глава семьи отказывается от еды.

Карл III отправился в тур по Австралии, поэтому отказался на время от лечения. Общественность сочла это хорошим знаком, но, как выяснили журналисты, это вовсе не так.

Монарх перестал есть, из-за чего сильно переживают его близкие. Чтобы успокоить родных, 78-летний Карл III стал питаться. Он включил в рацион авокадо.

«С некоторой неохотой он теперь ест что-то в обеденное время», — сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к скорой смерти больного раком Карла III. При этом они меньше всего хотят отречения короля, утверждают инсайдеры.